В Японии провели учения на случай ракетного обстрела

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Системы экстренного оповещения

В японском городе Уодзу прошли учения по эвакуации для подготовки к возможным ракетным обстрелам, сообщает Kyodo. По данным агентства, маневры проводились в связи с последовательными запусками баллистических ракет Северной Кореей.

Суть учений состояла в экстренной эвакуации населения. 22 сентября в 09:40 по местному времени в городе Уодзу сработала сирена, оповещающая о пуске ракет, после чего жители быстро эвакуировались в подземные переходы, следуя указаниям обученного персонала.

Если бы это произошло на самом деле, люди бы запаниковали, — объясняет один из участников учений.

По данным ТАСС, всего за первое полугодие 2022 года КНДР провела запуски не менее 28 ракет, больше всего было пущено баллистических снарядов. Этот показатель уже превышает рекорд 2019 года, когда Северная Корея отправила 25 ракет.

Ранее стало известно, что на состоявшейся 7–8 сентября сессии Верховного народного собрания (парламента) Северной Кореи был принят закон, определяющий основные условия и принципы применения КНДР своего ядерного оружия. Выступая на заседании, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что Страна чучхе «никогда не откажется от ядерного оружия». В Пхеньяне назвали принятый закон и заявление «крупным политическим событием».