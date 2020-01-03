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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск из страны. Косачев считает, что это решение является «оперативной адекватной реакцией» на действия США, которые вмешались в суверенитет Ирака. Американское военное присутствие в стране являлось предметом обоюдной договорённости в строго определённых рамках. И эти рамки, считает Косачев, были нарушены.

Иракцы соглашались на присутствие американских военных на своей территории исключительно в интересах противодействия террористической угрозе. — приводит слова сенатора RT. И через устранение Сулеймани США вышли за пределы договорённости, уничтожив...