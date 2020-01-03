Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Иране и Ираке с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщение об этом
Страны подтвердили тесный союз между государствами.
Президент Дональд Трамп говорил сегодня с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Ираке и Иране и подтвердили тесный союз между двумя странами, — сказано в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что политические лидеры Германии, Франции и Великобритании призывают Ирак обеспечить поддержку возглавляемой США коалиции. Об этом лидеры трёх стран заявили в совместном заявлении, которое опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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