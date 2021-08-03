США и Афганистан осудили атаки талибов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани во время телефонного разговора осудили действия движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Блинкен
К эскалации конфликта в Афганистане привёл вывод войск международной коалиции. Талибы захватили ряд районных центров Афганистана и неоднократно совершали акты насилия в отношении мирного населения. В связи с ростом насилия в стране США предложили афганцам возможность получить убежище на территории Соединённых Штатов. Для этого гражданину Афганистана требуется покинуть страну конфликта и подать прошение.