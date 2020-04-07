США грозят вывести войска и ПВО из Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/594ac882-795b-11ea-b8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

Американские сенаторы подготовили законопроект о выводе войск и средств ПВО из Саудовской Аравии. Этот документ готов на случай, если Эр-Рияд и Москва не договорятся о снижении нефтедобычи, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо.

Для начала сенаторы хотят провести с официальными лицами Саудовской Аравии телефонный разговор. Он должен состояться через два дня после встречи ОПЕК+, на которой королевство и Россия должны договориться по нефтедобыче, сообщает Associated Press.

Если стороны не придут к соглашению, Америка выводит войска, ракеты Patriot и систему ПВО THAAD и размещают их где-нибудь в другой стране на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся об урегулировании ситуации на рынке нефти. По его словам, уверенность в этом ему придали переговоры с обеими сторонами.