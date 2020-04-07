Трамп объяснил, почему Москва и Эр-Рияд договорятся по нефтедобыче

https://static.news.ru/photo/93506e6e-794d-11ea-8c06-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся об урегулировании ситуации на рынке нефти. По его словам, уверенность в этом ему придали переговоры с обеими сторонами.

У меня были переговоры как с президентом [России Владимиром] Путиным, так и с кронпринцем Саудовской Аравии [Мухаммедом бен Сальманом]. Я считаю, что это сработает. Я считаю, что всё сработает, — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Глава Белого дома добавил, что власти страны не хотят терять рабочие места в «невероятно крупном энергетическом бизнесе». Также необходимо спасать «авиакомпании и другие американские компании». По словам Трампа, он рассчитывает на «мощное и скорое оживление» экономической активности в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что урегулирование разногласий по нефти с Саудовской Аравией возможно, если Москва сократит добычу на 200–300 тысяч баррелей в сутки, а Эр-Рияд — на 400–500 тысяч баррелей. Об этом заявил аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов. По его словам, всего члены ОПЕК должны пойти на суточное сокращение нефтедобычи объёмом в 20 млн баррелей.