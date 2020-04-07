Эксперты назвали варианты достижения соглашения по нефти с саудитами

Урегулирование разногласий по нефти с Саудовской Аравией возможно, если Москва сократит добычу на 200–300 тысяч баррелей в сутки, а Эр-Рияд — на 400–500 тысяч баррелей. Об этом заявил аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов.
По его словам, всего члены ОПЕК должны пойти на суточное сокращение нефтедобычи объёмом в 20 млн баррелей,
Гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев считает, что соглашение со странами ОПЕК+ может быть заключено и при согласии сторон на снижение добычи минимум на 10 млн баррелей в сутки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы на достижение каких-либо прорывных договорённостей по итогам встречи ОПЕК+ имеются, но не являются высокими. Об этом NEWS.ru заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кожанов. Формула сокращения добычи нефти, которую предложил Эр-Рияд, не учитывает параметров и красных линий, о которых ранее официально заявила Москва, пояснил эксперт.
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