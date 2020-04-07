Эксперт Катарского университета оценил шансы нефтяного перемирия

https://static.news.ru/photo/9072eaf2-78dd-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Шансы на достижение каких-либо прорывных договорённостей по итогам министерской встречи ОПЕК+ имеются, но не являются высокими. Об этом NEWS.ru заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кожанов.

Формула сокращения добычи нефти, которую предложил Эр-Рияд, не учитывает параметров и красных линий, о которых ранее официально заявила Москва, пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Кожанов напомнил, что по мнению российской стороны, отсчёт сокращений добычи нефти необходимо вести от усреднённых показателей первого квартала 2020 года, а не от уровня апреля текущего года. Эксперт уточнил, что с точки зрения Москвы, в предлагаемой сделке нарушается принцип равноправия.

Формально он присутствует: стороны должны сократить добычу нефти примерно на одинаковое количество. Но с учётом того, что российской стороне объёмы производства нарастить не удалось, в то время как Саудовская Аравия достигла суточного показателя в 12 млн баррелей (против 9,8 млн в марте. — NEWS.ru), говорить о каком-то уравновешенном подходе не приходится, — сказал Кожанов.

Аналитик подчеркнул, что стороны, вероятно, продолжат поиск решения, даже если им не удастся договориться по итогам встречи, которая пройдёт 9 апреля в формате видеоконференции.

Подробнее о перспективах договорённостей в рамках встречи ОПЕК+ читайте в материале NEWS.ru.

Соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ перестало действовать с 1 апреля. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов. Участие в заседании 9 апреля подтвердили РФ и Казахстан, писал NEWS.ru.