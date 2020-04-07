За два дня до заседания ОПЕК+, назначенного на 9 апреля, стало известно, что оно пройдёт в расширенном составе: на встречу прибудут представители ещё семи государств, не участвовавших в сделке. Такое внимание вполне объяснимо, ведь от исхода переговоров зависит дальнейшая судьба нефтяного рынка, просевшего на фоне противоречий между Россией и Саудовской Аравией. Однако пока признаков того, что стороны могут найти компромисс, не наблюдается.

На заседание ОПЕК+ приглашены, помимо участников объединения, Аргентина, Бразилия, Египет, Индонезия, Колумбия, Норвегия, а также Тринидад и Тобаго. Представителей США на встрече 9 апреле не будет. Хотя и Россия, и Саудовская Аравия активно выступали за американское участие, у президента Дональда Трампа особый взгляд на объединение стран-экспортёров нефти.

Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому как что это такое? Это незаконно, можете называть это картелем, можете монополией, — заявил он на днях.

Некоторые наблюдатели считают, что цель американского демарша — срыв сделки между Россией и другими членами ОПЕК+, во главе которых Саудовская Аравия. Однако пока всё свидетельствует о том, что пресловутая «рука Вашингтона» не причём: проблема, прежде всего, в противоречиях Москвы и Эр-Рияда. Как сообщило незадолго до встречи издание Bloomberg, саудовцы фактически поставили российской стороне ультиматум — сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Это та же цифра, которая озвучивалась и в марте, когда Москва в итоге решила не продлять и фактически выйти из сделки ОПЕК+.

R.Märzinger/ CHROMORANGE/Global Look Press

Сейчас же ситуация осложняется тем, что ведущие производители нефти, кроме России, успели за месяц существенно нарастить объёмы добываемого сырья. Поэтому для них сокращение добычи в перспективе будет менее ощутимым. И даже те страны, которые, подобно России, не увеличили производство, всё равно выступают на стороне Саудовской Аравии. Им в любом случае выгоднее продавать имеющуюся в их распоряжении нефть по более высокой стоимости, чем конкурировать на рынке дешёвого сырья и компенсировать убытки от падения цен.

Как отметил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кожанов, с теми условиями, которые сейчас предлагает Москве Эр-Рияд, рассчитывать на успех встречи 9 апреля не стоит.

Шансы на достижение каких-то прорывных договорённостей хоть и имеются, но в принципе они невысоки. Предложенная Саудовской Аравией формула сокращения добычи нефти в целом не учитывает тех параметров и «красных линий», о которых российская сторона официально заявила на прошлой неделе. В числе таких принципиальных аспектов — то, что, по мнению Москвы, отсчёт сокращений добычи нефти должен идти не от уровня апреля текущего года, а от усреднённых показателей первого квартала 2020-го. Во-вторых, в предлагаемой сделке, с точки зрения России, нарушается принцип равноправия. Формально он присутствует: стороны должны сократить добычу нефти примерно на одинаковое количество. Но, с учётом того, что российской стороне объёмы производства нарастить не удалось, в то время как Саудовская Аравия достигла суточного показателя в 12 млн баррелей (против 9,8 млн в марте, — NEWS.ru), говорить о каком-то уравновешенном подходе не приходится. Николай Кожанов старший научный сотрудник ИМЭМО РАН и доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета старший научный сотрудник ИМЭМО РАН и доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета

При этом, как отмечает эксперт, и Москва, и Эр-Рияд, и другие участники сделки прекрасно понимают, что нынешняя экономическая ситуация в условиях нефтяного кризиса всё же требует определённых шагов от производителей. Поэтому, вероятно, даже если договориться 9 апреля не удастся, это не станет окончательным тупиком и стороны продолжат поиск решения. Кроме того, напоминает Кожанов, опубликованная Bloomberg информация об «ультиматуме» расходится с другими спекуляциями и заявлениями экспертов, говорящих о том, что это — не единственный сценарий, рассматриваемый странами ОПЕК+. Очевидно, имеются другие варианты, в том числе и более приемлемые для России, которые могут быть обсуждены либо 9 апреля, либо позднее.