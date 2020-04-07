Россия подтвердила своё участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля

https://static.news.ru/photo/87b80e36-78b2-11ea-9f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/Global Look Press

Россия будет участвовать в заседании ОПЕК+ 9 апреля. Эту информацию подтвердили в российском Минэнерго.

На вопрос о том, примет ли Россия участие в обсуждениях возможностей сократить добычу нефти, официальный представитель ведомства ответил положительно, передаёт РИА Новости.

Как писал ранее NEWS.ru, Россия пока не может договориться с Саудовской Аравией об условиях сделки по добыче нефти. Камнем преткновения между сторонами является вопрос о том, как целевой объём сокращения распределится между участниками сделки. Эр-Рияд предлагает рассчитывать квоту на основании текущих уровней. Однако на эти условия вряд ли пойдёт Москва.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.