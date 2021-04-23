США анонсировали масштабные военные учения у восточных границ России

https://static.news.ru/photo/004d632e-a4c6-11eb-8edd-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

На Аляске 3 мая стартуют военные учения Northern Edge 2021 Вооружённых сил (ВС) США. В манёврах будут задействованы 15 тысяч военных и примерно 240 различных летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование США.

Northern Edge позволят разным видам войск собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину, а также дадут возможность нашему более молодому поколению в ВС ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности, — заявил представитель командования подполковник Майк Бойер.

Мероприятия пройдут на военных объектах, в аэропортах и на полигонах Аляски. В них планируется задействовать авианосную ударную группу, в частности атомный авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения. Это крупнейшие учения, которые командование США проводит у восточных границ РФ, отметили в командовании.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). По словам министра, России нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.