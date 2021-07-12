Спрогнозированы сроки завершения военной операции РФ на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров, написал он своём Twitter. Речь шла о «создании антипутинской коалиции». Он также призвал немедленно ввести санкции против РФ, оказать Украине защиту и финансовую поддержку, а также закрыть воздушное пространство.

Поговорил Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дуда, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка...