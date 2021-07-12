Спрогнозированы сроки завершения военной операции РФ на Украине

Контроперация российских военных на Украине началась после генерального наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением артиллерии и системы залпового огня на линии боевого соприкосновения, сказал NEWS.ru главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, российская контроперация может длиться несколько суток. Леонков отметил, что удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам, а украинская система ПВО прекратила своё существование.
Высокоточное оружие, думаю, будут применять в течение суток, а может уже закончили. Дальше будет операция по блокированию военных группировок, которые находятся на территории ЛНР и ДНР, предложение им сдаться, сложить оружие и отправиться домой. Все кто не будут складывать оружие — будут уничтожаться, — cказал Леонков.
Он добавил, что наземная операция продлится в течение двух-трёх суток. По мнению Леонкова, контроперация ведётся с целью безопасности России.
Об этом мы говорили много раз. Нас не услышали. Мы пытались достучаться — нас игнорировали. При этом накачали Украину оружием. Под конец Украина попросила даже ядерное оружие. Всё что обещали было принято в действие. Украине давали шанс — она им не воспользовалась, — подытожил Леонков.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.