Спецслужбы Азербайджана перехватили радиопереговоры террористов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f4f15a5c-07dc-11eb-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurdishstruggle/flickr.com

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) перехватила переговоры террористов, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) и участвовавших в боевых действиях в Карабахе.

По данным ведомства, Армения использует наемников из Ирака и Сирии, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение отдела общественных связей СГБ.

В перехваченных радиопереговорах боевики РПК обсуждают крайне сложную ситуацию, а также жертвы с армянской стороны и эффективное использование беспилотников ВС Азербайджана.

Кроме того, они отмечают, что были обмануты армянской стороной и сожалеют, что оказались в зоне боевых действий, сообщает «Интерфакс – Азербайджан».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.