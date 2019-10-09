https://static.news.ru/photo/fad7d6e6-eaf8-11e9-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Defenceu/twitter.com

Украина едва ли сможет к концу 2020 года добиться поставленной цели о полном соответствии стандартам НАТО. Об этом говорится в докладе канадского сенатора Джейн Корди.

Документ будет представлен для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Она состоится с 11 по 14 октября в Лондоне, сообщает РИА Новости .

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый с 2014 года, существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года, — говорится в документе.

Корди уверена, что Украине «необходимо дать чёткий сигнал о том, что членство в НАТО достижимо» после выполнения всех критериев.

Ранее News.ru сообщал, что Украина заплатит за переход к стандартам НАТО проблемами демографии и распространением СПИДа в стране. Такую точку зрения высказал политолог Араик Степанян. По его мнению, прозападные настроения, которые наблюдаются на Украине в последние 15–20 лет, приведут страну к полному краху.