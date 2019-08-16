https://static.news.ru/photo/ae896946-c00d-11e9-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские сенаторы будут присутствовать в качестве наблюдателей на президентских выборах в Абхазии.

В состав делегации Совфеда войдут представители международного комитета Фарит Мухаметшин и Алексей Кондратьев, а также комитета по обороне – Михаил Козлов и Ольга Ковитиди.

Выборы президента Абхазии намечены на 25 августа. На этот пост претендуют 10 человек, включая действующего главу государства Рауля Хаджимбу, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что российский лидер Владимир Путин пожелал Абхазии стабилизации после проведения выборов. Он также выразил надежду на то, что голосование пройдёт в соответствии с демократическими принципами.