Российские сенаторы будут присутствовать в качестве наблюдателей на президентских выборах в Абхазии.
В состав делегации Совфеда войдут представители международного комитета Фарит Мухаметшин и Алексей Кондратьев, а также комитета по обороне – Михаил Козлов и Ольга Ковитиди.
Выборы президента Абхазии намечены на 25 августа. На этот пост претендуют 10 человек, включая действующего главу государства Рауля Хаджимбу, сообщает
Ранее News.ru писал, что российский лидер Владимир Путин пожелал Абхазии стабилизации после проведения выборов. Он также выразил надежду на то, что голосование пройдёт в соответствии с демократическими принципами.