Совфед: Норвегия может попасть под санкции США после заявления о НАТО

Власти США могут ввести санкции в отношении Норвегии после заявления МИД страны об ограничении передвижения войск НАТО у границ России. Такого мнения придерживается глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Позицию Норвегии сенатор объяснил тем, что Осло невыгоден конфликт с Москвой, передаёт РИА Новости.

США, конечно, всячески противятся таким демаршам своих союзников по военному блоку. Не исключено, что Норвегия тоже подпадёт под какие-то санкции со стороны американцев и их сателлитов, — сказал Бондарев.

По его мнению, европейские страны НАТО не желают обострения отношений с Россией. Эта тенденция будет нарастать по мере падения авторитета и власти Вашингтона в военной сфере и политике.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны намерено обсудить с США и Великобританией вопрос ограничения передвижения войск Альянса у границ с Россией. По словам министра, её страна сама может справиться с охраной рубежей с помощью собственных авиации и флота. Она подчеркнула, что для Осло это очень важно.