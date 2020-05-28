Совет Европы проверит поправки в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/07dcd52a-a107-11ea-9a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe/facebook.com

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) хочет провести правовую экспертизу поправок, внесённых в российскую Конституцию.

Поводом для этого стала петиция более 120 российских правозащитников, учёных и общественных деятелей, которую поддержали около 200 тысяч россиян. Комиссия ПАСЕ направит запрос в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

Действительно, комиссия [ПАСЕ] решила запросить мнение Венецианской комиссии о поправках и процедуре их принятия, — заявили в пресс-службе Совета Европы, сообщают «Ведомости».

Венецианская комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, которые затрагивают проблемы конституционного права. Мнение комиссии носит рекомендательный характер.

NEWS.ru писал, что в Кремле не принимали никаких решений по дате голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее российские власти рассматривали в качестве возможной даты голосования 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году.