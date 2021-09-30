Сообщение Саакашвили о возвращении в Грузию назвали провокацией

Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении в Грузию является провокацией. Его должны задержать сразу же, как только он пересечёт границу. Об этом «360» рассказал политолог Алексей Мартынов.

Я бы не торопился делать какие-то выводы. Давайте дождёмся, чтобы он действительно там оказался. Насколько мне известно, он обвинён досрочно в серьёзных преступлениях, — отметил политолог.

Мартынов считает, что Саакашвили будет задержан сразу же, как только пересечёт границу, после чего его должны допросить. Также политика ожидает мгновенный арест и тюрьма. Поэтому его последнее заявление можно считать очередной провокацией, заключил эксперт.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Сам политик обещал вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Однако в МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну.