Sohu: КНР вступилась за РФ после планов японцев ударить ракетами по Курилам

https://static.news.ru/photo/154b1c16-91fd-11eb-8ad4-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

В Китае вступились за Россию после призыва жителей Японии нанести по Курильским островам ракетный удар. Как сообщает китайское издание Sohu, размещение в Японии американских ракет средней дальности вызовет ответную реакцию не только со стороны РФ, но и со стороны КНР.

По мнению китайских аналитиков, реакция России будет весьма предсказуемой — она выразится в укреплении обороны Курильских островов. В то же время в Пекине также отреагируют на выпады японской стороны, передаёт «Экономика сегодня».

В Пекине предупредили, что китайские военные не будут сидеть сложа руки, если США продолжат свои провокации и отправят ракеты в Японию, — говорится в материале.

Ранее NEWS.ru писал, что читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах. Пользователей настолько разозлили эти идеи, что они пожелали островам оказаться смытыми цунами.