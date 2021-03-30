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Sohu: КНР вступилась за РФ после планов японцев ударить ракетами по Курилам

11:30, 31 марта 2021 4 420
Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

В Китае вступились за Россию после призыва жителей Японии нанести по Курильским островам ракетный удар. Как сообщает китайское издание Sohu, размещение в Японии американских ракет средней дальности вызовет ответную реакцию не только со стороны РФ, но и со стороны КНР.

По мнению китайских аналитиков, реакция России будет весьма предсказуемой — она выразится в укреплении обороны Курильских островов. В то же время в Пекине также отреагируют на выпады японской стороны, передаёт «Экономика сегодня».

В Пекине предупредили, что китайские военные не будут сидеть сложа руки, если США продолжат свои провокации и отправят ракеты в Японию, — говорится в материале.

Ранее NEWS.ru писал, что читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах. Пользователей настолько разозлили эти идеи, что они пожелали островам оказаться смытыми цунами.

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