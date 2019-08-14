В данное время Гиллан собирает средства, чтобы с помощью юристов вернуть малышку.
Я не сделала ничего плохого, как и мои друзья, которые заботились о ней, — написала актриса в социальной сети.
Ранее News.ru писал, что польский прокурор попросил Окружной суд Варшавы не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из страны своих детей. Судья отметил, что в Швеции дети попали «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», и добавил, что угроза депортации ухудшает психическое состояние старшей дочери Софии.