https://static.news.ru/photo/3c6d5ef0-beb7-11e9-b768-fa163e074e61_660.jpg Джозефин Гиллан Фото: Josephine Gillan/facebook.com

Социальные службы Израиля отобрали у британской актрисы Джозефин Гиллан, которая сыграла проститутку в популярном сериале «Игра престолов», восьмимесячную дочь Глорию.

Инцидент случился ночью 11 августа. Ребёнок находился в доме подруги актрисы, когда в дверь постучали представители социальной службы. Происходящие она сняла на видео и выложила пост в Twitter.

Absolutely heartbreaking! My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback distressing and disturbing to watch for those with a heart pic.twitter.com/k1rBaUwmgk — josephine gillan (@Officialmarei) 7 августа 2019 г.

В данное время Гиллан собирает средства, чтобы с помощью юристов вернуть малышку.

Я не сделала ничего плохого, как и мои друзья, которые заботились о ней, — написала актриса в социальной сети.

Ранее News.ru писал, что польский прокурор попросил Окружной суд Варшавы не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из страны своих детей. Судья отметил, что в Швеции дети попали «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», и добавил, что угроза депортации ухудшает психическое состояние старшей дочери Софии.