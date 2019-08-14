Джозефин Гиллан Джозефин Гиллан Фото: Josephine Gillan/facebook.com

Социальные службы Израиля отобрали у британской актрисы Джозефин Гиллан, которая сыграла проститутку в популярном сериале «Игра престолов», восьмимесячную дочь Глорию.

Инцидент случился ночью 11 августа. Ребёнок находился в доме подруги актрисы, когда в дверь постучали представители социальной службы. Происходящие она сняла на видео и выложила пост в Twitter.

В данное время Гиллан собирает средства, чтобы с помощью юристов вернуть малышку.

Я не сделала ничего плохого, как и мои друзья, которые заботились о ней, — написала актриса в социальной сети.

Ранее News.ru писал, что польский прокурор попросил Окружной суд Варшавы не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из страны своих детей. Судья отметил, что в Швеции дети попали «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», и добавил, что угроза депортации ухудшает психическое состояние старшей дочери Софии.

 

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