Экс-сотрудник АНБ Соединённых Штатов Эдвард Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище.
По его словам, просьба адресована не только французскому лидеру, но и главам стран всего «западного мира», передаёт
Самое печальное в этой истории, что единственное место, где американский информатор имеет возможность говорить свободно, — это не Европа, это Россия, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что Сноуден не согласен с политикой президента России Владимира Путина. Проблема России, по его словам, кроется в коррумпированном правительстве. При этом сами русские — это душевные и умные люди.