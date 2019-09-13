https://static.news.ru/photo/21c13894-d5cb-11e9-b269-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago stock&people/Global Look Press

Экс-сотрудник АНБ Соединённых Штатов Эдвард Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище.

По его словам, просьба адресована не только французскому лидеру, но и главам стран всего «западного мира», передаёт France Inter .

Самое печальное в этой истории, что единственное место, где американский информатор имеет возможность говорить свободно, — это не Европа, это Россия, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Сноуден не согласен с политикой президента России Владимира Путина. Проблема России, по его словам, кроется в коррумпированном правительстве. При этом сами русские — это душевные и умные люди.