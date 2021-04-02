СНБО Украины ввёл санкции против Россотрудничества

https://static.news.ru/photo/af0004c0-93e2-11eb-aa68-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество. Об этом сообщило интернет-издание «Украинская правда».

Ранее стало известно, что СНБО Украины решил ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к контрабанде. Кроме того, под санкции попали 68 компаний.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество, — сообщает издание со ссылкой на источник в СНБО.

Как писал NEWS.ru, что после возвращения Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова российских граждан, которые переехали на эту территорию, рассказал украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, эти люди — пособники преступлений российской власти. Он отметил, что законодательство Украины предусматривает выдворение из страны иностранцев.