СМИ узнали о последних днях жизни принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/0ba1a29a-9a89-11eb-b7b5-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские СМИ опубликовали статьи о том, как герцог Эдинбургский провёл свои последние дни. Принц Филипп много читал, звонил близким, настаивал на том, что справится со всем сам.

В последние минуты жизни рядом с ним была жена — королева Елизавета II, с которой он прожил 73 года. Состояние здоровья принца начало ухудшаться в ночь на пятницу, 9 апреля. Отправить его обратно в больницу не позволила королева, пишет Telegraph. Принц ни за что не хотел умирать в клинике.

Он провёл большую часть из тех четырёх недель, что находился в больнице, пытаясь вернуться домой. Они прооперировали его сердце, чтобы попытаться дать ему чуть больше времени, может быть, с расчётом на его 100-летний юбилей. Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать, — приводит издание слова своего собеседника.

Смерть Филиппа стала неожиданностью для всех, даже несмотря на то, что все знали о его болезни. Окружение герцога надеялось, что он ещё отметит столетний юбилей.

Последние дни принц проводил под лучами солнца, он составлял письма, рад был оказаться дома, но очень досадовал на коронавирусные ограничения, которые не позволяли ему быть с семьёй. До последнего принц продолжал самостоятельно одеваться, старался быть независимым.

Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы «эту проклятую штуку убрали с глаз долой», — пишет другое издание.

Аппетита у принца в последние дни уже не было, но он всё равно старался быть за столом рядом с женой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые умершему на днях своему мужу. Принц Филипп и королева Британии прожили вместе 73 года, сейчас в стране объявлен траур.