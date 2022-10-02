СМИ узнали, что Ливан готов начать демаркацию морской границы с Израилем РИА Новости: Ливан может принять предложение США о демаркации морской границы с Израилем

Фото: Социальные сети

Ливан намерен принять предложение американских посредников относительно демаркации морской границы с Израилем, включающее признание последним спорного месторождения Кана и отделяющее морскую демаркацию от сухопутной границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские источники. Предполагается, что обсуждение данного предложение руководством Ливана состоится 3 октября.

Ливан движется к принятию американского письменного предложения относительно демаркации морских границ с Израилем. Оно включает в себя признание Израилем 23-й линии и месторождения Кана и разделяет морскую демаркацию и определение сухопутной границы, — сообщил собеседник агентства.

Предполагается, что встреча президента, премьер-министра и председателя парламента Ливана пройдет 3 октября. На ней должны присутствовать также ливанские военные эксперты. Они обсудят предложение США и объявят официальную позицию Ливана.

По данным источников. американские посредники сообщили Ливану о том, что правительство Израиля соберется также 3 октября для объявления предложения США.

Переговоры между представителями двух стран относительно морской и сухопутной границы начались в октябре 2020 года. Поскольку между Израилем и Ливаном нет соглашения о разграничении эксклюзивных экономических зон, они исходят из своего соглашения с Кипром при расчете территории и определении границ. В этой связи различные подходы к определению границы привели к тому, что Ливан претендует на 800 квадратных километров экономической зоны, относящейся к Израилю.