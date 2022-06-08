СМИ: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, сообщила газета Yeni Şafak. В числе главных требований — поддержка Анкары в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом.

Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом, — пишет издание.

Кроме того, особое внимание в требованиях было уделено депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Обеим странам также было предложено пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах, не разрешать деятельность FETÖ и снять ограничения оборонной промышленности против Турции.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун также подчеркнул, что Турция не будет одобрять заявки на вступление в Североатлантический альянс, поданные странами, которые не собираются занимать четкую позицию в борьбе с терроризмом. К тому же, по его словам, присоединение таких стран к НАТО угрожает безопасности Альянса.