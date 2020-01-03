https://static.news.ru/photo/3fc27a66-2f1b-11ea-a87f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп без раздумий и колебаний за несколько минут принял окончательное решение провести операцию по уничтожению командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

По данным The New York Times, во время совещания 2 января в поместье Мар-а-Лаго американского лидера внезапно позвали на другую встречу. После кратковременного отсутствия он вернулся и продолжил совещание, не пояснив причины отсутствия. Именно тогда, уточняет издание, Трамп санкционировал нанесение с боевого беспилотника удара по автомобилю, в котором ехал Сулеймани в международный аэропорт Багдада.

Согласно публикации, решение президента Соединённых Штатов напрямую зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать иранского генерала в воздушных воротах столицы. В таком случае американцы не нанесли бы удар, утверждают источники газеты.

Установить точное местонахождение Сулеймани было нетрудно, так как высокопоставленный генерал не скрывал поездки и чувствовал себя совершенно неприкасаемым, особенно в Ираке, отметил бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос.

Ранее NEWS.ru писал, что команда президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в рождественские и новогодние праздники c помощью защищённых способов коммуникации обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Американский лидер принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на американскую военную базу 27 декабря, в результате которой погиб контрактник. После нападения президент США поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу. Планировать операцию помогали советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, государственный секретарь Майкл Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, а также вице-президент Майкл Пенс.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.