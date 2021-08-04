СМИ раскрыли виновников нападения на танкер в Оманском заливе

За нападением на танкер Asphalt Princess в Оманском заливе стоит группа иранцев. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus со ссылкой на якобы запись переговоров членов экипажа с береговой охраной ОАЭ.

На записи член экипажа танкера говорит о том, что на борту было «пять-шесть» иранцев и судно дрейфовало. Он добавил, что Asphalt Princess отплыл из иранского порта Бендер-Аббас в Ормузском проливе.

Ранее о захвате танкера близ ОАЭ сообщал телеканал Sky News. По данным СМИ, на борт высадились порядка девяти вооружённых человек, которые в результате захватили судно. Они приказали экипажу Asphalt Princess следовать в территориальные воды Ирана.

Как напоминает BBC, захваченное судно принадлежит компании Prime Tankers, чья штаб-квартира расположена в Дубае. В 2019 году принадлежавший данной компании нефтяной танкер Riah тоже был захвачен иранскими военнослужащими.