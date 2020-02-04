Глава Государственного департамента США Майкл Помпео, посетивший Украину 31 января, подтвердил, что Киев навсегда потерял Крым.
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В ответ на это Помпео заявил, что мировые игроки понимают: вопрос Крыма навсегда закрыт.
Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать,— цитирует издание ответ госсекретаря США.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении бывшего украинского депутата. Экс-парламентарий отметил, что властям Украины никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс.
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