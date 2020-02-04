https://static.news.ru/photo/7c308bd0-4782-11ea-8545-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Государственного департамента США Майкл Помпео, посетивший Украину 31 января, подтвердил, что Киев навсегда потерял Крым.

По данным украинского издания HB, американский госсекретарь высказал эту позицию на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой. Она попросила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

В ответ на это Помпео заявил, что мировые игроки понимают: вопрос Крыма навсегда закрыт.

Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать,— цитирует издание ответ госсекретаря США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении бывшего украинского депутата. Экс-парламентарий отметил, что властям Украины никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс.