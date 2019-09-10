https://static.news.ru/photo/863b0d3c-d3c2-11e9-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора саудовского журналиста Джамаля Хашогги и его убийц, который состоялся перед расправой.

От мужчины требовали сообщить сыну, что он находится в Стамбуле и с ним всё в порядке. Журналисту также заявили, что его разыскивают по линии Интерпола и вышлют в Саудовскую Аравию. Он отказывался в это верить, отвечая, что против него не ведётся никаких дел.

Не закрывайте мой рот. У меня астма. Не делайте этого, вы меня убьёте, — цитирует газета последние слова Хашогги.

Exclusive scripts obtained by Sabah newspaper reveal horrifying conversations between members of 15-man Saudi hit squad and their victim, journalist Jamal Khashoggi https://t.co/2pbnvHOf6C — DAILY SABAH (@DailySabah) September 9, 2019

К тому моменту журналиста накачали наркотиками, а на голову надели пакет, который ограничивал поступление воздуха. Затем на записи были слышны звуки борьбы, а после того, как Хашогги умер, его тело расчленили.

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Ранее стало известно о существовании достоверных доказательств того, что к убийству журналиста имеет отношение наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, писал News.ru.