https://static.news.ru/photo/44d66108-928f-11e9-b8d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Существуют достоверные доказательства того, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед имеет отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Автор документа подчеркнула, что расследование преступления должно быть продолжено. Необходимо разоблачить всех причастных к нему, а не только тех, «кто держал заряженный пистолет», сообщает РИА Новости .

Каламар также призвала саудовские власти публично признать вину в убийстве журналиста и принести извинения. Кроме того, по её мнению, Эр-Рияд должен выплатить компенсацию семье Хашогги.

Ранее News.ru писал, что дети журналиста опровергли сообщения СМИ о сделке с властями Саудовской Аравии. Они отметили, что не обсуждали с Эр-Риядом никаких соглашений о материальной компенсации и требуют привлечения убийц отца к ответственности.