https://static.news.ru/photo/121a233a-35dc-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: sussexroyal/instagram.com

Таинственным бизнесменом, в канадском доме которого принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи провели рождественские каникулы, оказался миллиардер Фрэнк Гистра.

Как сообщает портал Page Six со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, финансист бесплатно предоставил паре «укрытие» в своём особняке в провинции Британская Колумбия.

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“I was disappointed to read this morning’s error-filled article about me in @nypost



I do not own a home in, or near, Victoria, BC.



I have never been contacted by a member of the British Royal family, by the Duke and Duchess

https://t.co/nYPdQSvVy3 — Frank Giustra (@Frank_Giustra) January 12, 2020

Гистра не ответил на многочисленные звонки и электронные письма репортёров, которые хотели получить его комментарий. При этом он написал в Twitter, что не владеет домом в Виктории или в окрестностях этого города. Он подчеркнул, что был разочарован наполненной ошибками статьёй, рассказав, что с ним никогда не связывались члены британской королевской семьи или их представители.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что во время отдыха в Канаде пара останавливалась в особняке, принадлежащем бизнесмену из России. При этом сами принц Гарри и Меган Маркл отказались называть имя миллиардера, писал NEWS.ru.