Гистра не ответил на многочисленные звонки и электронные письма репортёров, которые хотели получить его комментарий. При этом он написал в Twitter, что не владеет домом в Виктории или в окрестностях этого города. Он подчеркнул, что был разочарован наполненной ошибками статьёй, рассказав, что с ним никогда не связывались члены британской королевской семьи или их представители.
Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что во время отдыха в Канаде пара останавливалась в особняке, принадлежащем бизнесмену из России. При этом сами принц Гарри и Меган Маркл отказались называть имя миллиардера, писал NEWS.ru.