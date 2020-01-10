https://static.news.ru/photo/3f9f35fa-338b-11ea-907e-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались назвать имя «российского мультимиллионера», в доме которого провели рождественские праздники в Канаде.

Портал DailyMail.com направил герцогам Сассекским письмо — журналисты попросили уточнить личность владельца роскошного особняка. Британский принц и экс-актриса ответили отказом, пишет издание. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что пара остановилась в здании, принадлежащем бизнесмену из России. По данным СМИ, мужчина скрывает свою личность с помощью методов, которые используют люди, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие деньги.

Meghan and Harry REFUSE to name the mystery 'Russian billionaire' who loaned them $14 million holiday mansion https://t.co/jScrcvqqJN — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 10, 2020

Пресс-секретарь принца и его жены не стала уточнять, оплачивали ли Гарри и Меган отдых из собственного кармана. Рождество и Новый год супруги встретили в доме недалеко от канадского города Виктория. Особняк расположен на берегу, его стоимость оценивается в $14 млн. По словам пяти соседей, экс-коллеги риелтора, продававшего здание, а также друга прошлого владельца, нынешним собственником дома является российский бизнесмен. Некоторые из собеседников репортёров назвали мужчину миллиардером.

Ранее NEWS.ru писал, что внук Елизаветы II принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи в 2019 году нарушили традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу. Они провели праздник в Стране кленового листа в компании мамы экс-актрисы.