СМИ: Британия научилась блокировать российские ЗРК С-400

https://static.news.ru/photo/5e728d34-06ca-11eb-abc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британские Королевские ВВС (RAF) могли научиться блокировать работу российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в тех районах, где они развёрнуты, пишет американское издание National Interest.

В Интернете якобы появились сообщения об увеличении патрулей RAF и Королевского флота (RN) близ границ России как раз в тех местах, где недавно были развёрнуты новые дивизионы С-400, пишет National Interest.

Издание со ссылкой на EurAsian Times отмечает, что британские силы могли научиться глушить радиолокаторы С-300 и С-400.

Военные Соединенного Королевства просканировали оборонные частоты, чтобы позволить самолётам определить уязвимости в российской зенитной системе. Если это правда, то в системе российской обороны появится своего рода распахнутое окно для самолётов-невидимок F-22 Raptor или F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, которые смогут приблизиться к российскому воздушному пространству на более близкое расстояние, не будучи обнаруженными мощным радаром С-400, — говорится в материале.

Как указывает National Interest, российский портал Avia.pro также предположил, что британские военные изучают «дыры» в IADS (объединённой системе ПВО) и что России теперь, возможно, придётся закрывать эти слабые места в своей системе ПВО.

Как сообщал NEWS.ru, США уже неоднократно выражали обеспокоенность и даже тревогу в связи с непреодолимыми для их истребителей возможностями С-400. В августе Вашингтон испугался, что эти ЗРС станут серьёзным препятствием для реализации американских интересов на Ближнем Востоке, если ими вооружится Иран. США провели совместные учения с ВВС Израиля, чтобы отработать приёмы противодействия С-400.

При этом в 2019 году Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако на Западе полагают, что в свете стремительно меняющейся геополитической обстановки решение России может измениться.