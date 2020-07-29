СМИ: Берлин обращался к Москве по поводу мошенника Марсалека из Wirecard

https://static.news.ru/photo/b534c4d6-d1f8-11ea-a073-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Германии обращались к российским должностным лицам в связи с поиском бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека. Австриец подозревается в финансовых махинациях, а Интерпол объявил его в международный розыск.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в немецком правительстве. Издание отмечает, что вопрос, не въезжал ли Марсалек на территорию РФ, был задан официальной Москве 22 июля. До 28 июля Берлин так и не получил ответ на свой запрос.

Скандал вокруг немецкого оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. После аудиторской проверки выяснилось, что на счетах компании не хватает €1,9 млрд, которые прежде указывались в финансовых отчётах в качестве актива. Марсалек вскоре сбежал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в схеме с рыночными махинациями, скрывается в Подмосковье. Перед бегством он перевёл из Дубая в Россию «значительные суммы денег в форме биткоинов». Об этом рассказала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Собеседники издания в органах правосудия уточнили, что Марсалек якобы находится под надзором российских спецслужб в одном из частных домов под Москвой.