Смертельные гонки: Минск пригрозил, что повсюду достанет оппозиционеров

Руководитель Белорусского дома в Украине (БДУ) — некоммерческой организации, помогающей уехавшим из страны противникам правящего режима Александра Лукашенко — был найден повешенным в одном из парков Киева. Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «Убийство». При этом оппоненты белорусского президента склонны полагать, что Виталий Шишов стал жертвой белорусских спецслужб. Несмотря на нотку конспирологии, этой версии находят подтверждения и в БДУ, и некоторые политологи.

Помимо политической позиции Шишова, на мысли об убийстве в парке наводят новости о сломанном носе и свежих ссадинах на теле погибшего. Впрочем, в Нацполиции Украины не подтвердили информацию о том, что у оппозиционера был сломан нос.

Следователи обратились ко всем знающим Шишова лично с просьбой поделиться данными о его эмоциональном состоянии в последние дни. Пока не ясно, могли ли быть у него мотивы, чтобы добровольно свести счёты с жизнью.

Пока знакомые и коллеги оппозиционера по Белорусскому дому сообщили только то, что с самого момента переезда на Украину он находился под постоянной слежкой, ему непрерывно поступали угрозы, но тот относился к ним с иронией. При этом глава украинской полиции Игорь Клименко сообщил, что сам Шишов ни разу не обращался с заявлениями о каких-либо угрозах.

В последний раз Шишова видели живым 3 августа в 09:00 утра по местному времени. Он направлялся на ежедневную пробежку в тот самый парк, где несколько часов спустя было найдено его тело.

Виталий Шишов instagram.com/vvshishov

Украина, наряду с Литвой и Польшей, является «естественным выбором» для белорусских оппозиционеров, вынужденных покинуть родную страну по политическим мотивам. Шишов уехал из Белоруссии в прошлом году, чтобы избежать ареста за участие в антиправительственных акциях протеста, длившихся несколько недель после президентских выборов. Оппозиция считает, что победа на них Александра Лукашенко была сфальсифицирована.

Убей меня, если сможешь

Возникающие в обществе подозрения связаны с тем, что у криминалистов есть такое понятие — «почерк преступника», сказал NEWS.ru белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Эксперты и политологи пока не торопятся напрямую обвинять власти Белоруссии, но в случае с происшествием в киевском парке многие видят почерк спецслужб.

Я не берусь пока утверждать на сто процентов, что Шишова убрали, что это не было на самом деле самоубийство. Он не настолько крупная фигура, чтобы серьёзно угрожать режиму Лукашенко лично. Но его могли убрать просто как намёк всем беглым оппозиционерам, что каждый из них может оказаться следующим. Дмитрий Болкунец белорусский политолог белорусский политолог

Белорусский дом участвует в подготовке массовой акции в Минске 8 августа, в первую годовщину спорных выборов и начала оппозиционных протестов. По некоторым сведениям, Шишов занимался разоблачением сотрудников КГБ Белоруссии, которые приезжают на Украину как частные лица.

При этом оппоненты Лукашенко давно обвиняют КГБ Белоруссии в ликвидации политических противников. По словам правозащитников, именно при участии спецслужб в разное время с 1999 года при странных обстоятельствах исчезли такие деятели, как и. о. главы Верховного совета Белоруссии и бывший председатель ЦИК Виктор Гончар, бывший белорусский министр внутренних дел Юрий Захаренко, несколько журналистов, а также директор минского Северного крематория. Последний — фигура по масштабу несравнимая с остальными, но, как предполагает Болкунец, он мог быть свидетелем заметания следов «государственными киллерами».

Александр Лукашенко president.gov.by

Противники Лукашенко вспоминают и как две капли воды похожий случай с 29-летним Константином Шишмаковым, директором военно-исторического музея в Волковыске Гродненской области. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии на выборах в прошлом августе. Через несколько дней мужчину обнаружили в пригородном лесу с петлёй на шее. Милиция сообщила жене и отцу погибшего, что это было самоубийство по невыясненным мотивам.

Впрочем, в КГБ Белоруссии особенно и не скрывают, что не намерены работать с оппозицией в белых перчатках. Председатель КГБ Иван Тертель заявил на минувшей неделе, что страна противостоит «гибридной агрессии» Запада, а на войне как на войне.

В декабре прошлого года Тертель объявил, что власти отныне будут «мочить в сортире» всех противников режима. Позднее он ещё анонсировал, что его ведомство принимает на вооружение практику спецслужб США и Израиля по физическому уничтожению оппонентов режима, — напоминает Болкунец.

Украинская столица становится неуютным местом для белорусских диссидентов. В 2016 году был взорван в автомобиле журналист Павел Шеремет, и то убийство тоже произошло в Киеве. В связи с этим у оппозиции есть повод обвинять КГБ Белоруссии уже в двух «спецоперациях» за пределами страны.

А о том, что белорусские спецслужбы на выдумки хитры, заговорили после того, как недавно они провели многоходовую операцию по захвату другого критика режима, Романа Протасевича, «выудив» того из-за границы ценой экстренной посадки в Минске ирландского гражданского лайнера.

Новый вид спорта: бег от репрессий

Бегство за рубеж белорусских граждан, недовольных политической обстановкой в стране, не прекращается. Новшество в том, что вынужденными эмигрантами становятся люди, никогда политикой не занимавшиеся. Первой такой «невозвращенкой» стала 24-летняя легкоатлетка Кристина Тимановская, убежавшая из зала вылета аэропорта Ханеда в Токио в польское посольство во время Олимпиады.

Тимановская прямо в аэропорту попросила убежища, предположительно, из-за опасения репрессий со стороны белорусских властей. Она отказалась выступать в заведомо проигрышной для неё эстафете 4×400 метров на Играх в Токио. По словам спортсменки, её собирались насильно посадить в самолёт и вывезти в Минск.

Варшава уже сообщила, что даст Тимановской вид на жительство «по гуманитарным соображениям». Это решение приветствовал Евросоюз. Угрозу же Минска вернуть девушку на родину вопреки её желанию представительница ЕС охарактеризовала как «очередной пример жестокости репрессивного режима Лукашенко». Руководство белорусской олимпийской сборной, в свою очередь, обвиняет беглянку в «отсутствии командного духа».

Муж Тимановской, Арсений Зданевич, в данное время проживает в Киеве. По его заявлениям, они с супругой никогда политикой не интересовались и в оппозиционном движении участия не принимали.

Как отмечает политолог Болкунец, эти слова показывают, как белорусские власти выталкивают в оппозицию до того совершенно аполитичных людей. Впрочем, о политических взглядах спортсменки было известно мало.

Тимановская может стать — и уже стала — первой ласточкой в когорте невозвращенцев из числа до сих пор вполне лояльных Лукашенко граждан, которые по тем или иным причинам ощутили себя в опасности на родине. Даже если её подставили чиновники белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) и с её стороны это был эмоциональный срыв, это всё равно говорит о том, что белорусам становится просто страшно возвращаться в свою страну, — констатирует он.

Вряд ли 24-летняя бегунья собирается становиться «восходящей звездой» зарубежного сопротивления политике минских властей. Но она уже невольно стала тем первым камушком, который спровоцировал лавину.

Кристина Тимановская Валерий Шарифулин/ТАСС

Всё происходящее в последние дни с белорусскими гражданами складывается в слишком логичную цепочку, чтобы объяснить это чередой совпадений, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Сначала Светлана Тихановская встречается с Джо Байденом. Затем Кристина Тимановская устраивает свой демарш, а её муж как бы по совпадению перед этим уезжает в тот же Киев. И вот в Киеве же находят повешенным Виталия Шишова. Всё это выглядит как срежиссированная спецоперация накануне годовщины оппозиционных протестов в Белоруссии, вот только спецоперация эта точно не белорусских спецслужб, а как раз наоборот. Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ заместитель директора Института стран СНГ

Жарихин не исключает и сугубо криминальную версию гибели Шишова и других белорусских оппозиционеров в прошлые годы. Он предлагает вспомнить ряд исчезновений и убийств оппозиционных деятелей как в Белоруссии, так и в России, и на Украине. По его словам, слишком часто то, что выглядело как политические убийства, при дотошном расследовании оказывалось разборками между своими же из-за денег.

Галину Старовойтову, например, убили с чисто криминальной целью — она везла с собой крупную сумму для избирательной кампании. И ни для кого не секрет, что криминальные структуры пристально отслеживают движения наличных между оппозиционными структурами, потому что такие ограбления очень легко замаскировать под политические убийства и тем самым замести следы, — говорит он.

2 августа об отказе возвращаться в Белоруссию из Германии заявили легкоатлеты Андрей Кравченко и Яна Максимова. Здесь примечательно, что Кравченко — сам бывший сотрудник КГБ, где дослужился до звания майора. В ноябре 2020 года за участие в протестах против Лукашенко он был уволен из органов, а заодно из национальной сборной. А 3 августа о решении остаться за границей (на Украине) сообщил и гандбольный тренер Константин Яковлев. В июле он провёл 15 суток под арестом по обвинению в участии в незаконном массовом собрании.