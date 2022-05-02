Слуцкий сравнил трагедию в Доме профсоюзов Одессы с Хатынью

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий опубликовал в Telegram-канале сообщение, посвящённое событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Произошедшее он назвал повторением Хатыни и напомнил, что виновные так и не понесли наказания.

8 лет сегодня трагедии в Одессе, 8 лет повторения зверств Хатыни в XXI веке. Чудовищное преступление украинских националистов и радикалов, поразившего своей жестокостью, так и осталось безнаказанным, — написал парламентарий.

По словам Слуцкого, такое преступление не имеет срока давности. Он выразил уверенность, что оно не будет забыто, и виновных призовут к ответу «за каждого заживо сожжённого».

2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения участников «евромайдана» и футбольных «ультрас» с активистами «антимайдана». Последние укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён националистами. Жертвами тех событий стали 48 человек, большинство из которых погибли от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали свыше 250 человек.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за реакцию на события в Одессе. По его словам, руководство организации долго молчало и в итоге вяло и неохотно призвало к расследованию.