Знаменитый слон Тим умер в возрасте 50 лет в Кении. Животное было одним из последних слонов, имеющих крупные бивни и обитающих на юге страны.
Как
Вес каждого бивня слона составлял 45,4 кг. Животное было желанной мишенью для браконьеров, которые пытались его убить. В 2016 году Тим получил удар по голове большим камнем, а его ухо проткнули копьём. По данным портала Nairobi News, слон
Ранее NEWS.ru cообщало, что в Индонезии за неделю погибли двое слонов. Труп одного из животных был найден в провинции Ачех, другое мёртвое животное обнаружили в провинции Риау. Туша была расчленена, а бивни отпилены.
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