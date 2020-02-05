https://static.news.ru/photo/55c43488-483b-11ea-b25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AmboseliElephants/facebook.com

Знаменитый слон Тим умер в возрасте 50 лет в Кении. Животное было одним из последних слонов, имеющих крупные бивни и обитающих на юге страны.

Как сообщает Служба охраны дикой природы Кении, слон скончался в понедельник утром (3 февраля) в национальном парке Амбосели. Из туши животного сделают чучело, чтобы показывать слона в образовательных и выставочных целях.

Вес каждого бивня слона составлял 45,4 кг. Животное было желанной мишенью для браконьеров, которые пытались его убить. В 2016 году Тим получил удар по голове большим камнем, а его ухо проткнули копьём. По данным портала Nairobi News, слон скончался от естественных причин.

Ранее NEWS.ru cообщало, что в Индонезии за неделю погибли двое слонов. Труп одного из животных был найден в провинции Ачех, другое мёртвое животное обнаружили в провинции Риау. Туша была расчленена, а бивни отпилены.