Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер. Слежка велась и за адвокатом Джеффри Робертсоном, который встречался с разоблачителем.
Об этом сообщает ABC. Телеканал предполагает, что камеры могли быть установлены по просьбе правительства США.
Ассанж создал сайт WikiLeaks в 2006 году. Серверы интернет-ресурса находились в Швеции. На сайте в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.
В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.
При этом Минюст США
Вскоре должен решиться вопрос об экстрадиции разоблачителя в США, писал NEWS.ru.
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