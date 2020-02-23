https://static.news.ru/photo/ff32d36e-5653-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер. Слежка велась и за адвокатом Джеффри Робертсоном, который встречался с разоблачителем.

Об этом сообщает ABC. Телеканал предполагает, что камеры могли быть установлены по просьбе правительства США.

Ассанж создал сайт WikiLeaks в 2006 году. Серверы интернет-ресурса находились в Швеции. На сайте в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.

В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.

При этом Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа. Основным свидетелем стал осуждённый мошенник Сигурдур Тордарсон, который ранее был информатором ФБР. Его приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

Вскоре должен решиться вопрос об экстрадиции разоблачителя в США, писал NEWS.ru.