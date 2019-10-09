https://static.news.ru/photo/6e34a37a-ea5f-11e9-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

СКР возбудил шесть уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов в Донбассе, в результате которых пострадали пять человек.

Обстрелы производились украинскими военными с 19 по 30 сентября и 3 октября. Прицельный огонь вёлся по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в ряде населённых пунктов самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Гражданские лица, получившие в ходе обстрелов ранения различной степени тяжести, в вооружённом конфликте не участвуют.

Кроме того, следователи дополнительно задокументировали другие ранее неизвестные факты артобстрелов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Инциденты имели место в период с 18 марта по 25 сентября.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ). Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств этих преступлений, и лиц, причастных к их совершению, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее News.ru писал, что ВСУ обстреляли из гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия посёлок Старомихайловка на западе Донецка. Повреждения получили пять жилых домов и здание детского сада.