Скончался экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван

Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван ушёл из жизни утром 23 ноября в своём доме в Сеуле, передаёт корейское информационное агентство Yonhap. Ему было 90 лет. Отмечается, что экс-президент страдал хроническими заболеваниями.

Как заявил секретарь бывшего южнокорейского лидера, Чон Ду Хван хотел , чтобы его похоронили на прифронтовой возвышенности, с которой видна территория Северной Кореи. Его тело кремируют, место захоронения определят позже.

Политик родился в 1931 году. Он получил фактическое руководство страной в 1979 году, будучи главой Управления обороны и безопасности Кореи президента Пак Чон Хи. После убийства президента Чон Ду Хван расследовал инцидент. Он арестовал ряд подозреваемых лиц, включая начальника штаба армии Чон Сын Хва, которого обвинил в заговоре с целью убийства.

Чон Ду Хван управлял Республикой Корея до 1988 года. Впоследствии суд приговорил его к смертной казни, но позже приговор был заменён на пожизненный тюремный срок. Через некоторое время политик был помилован президентом.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни писатель Уилбур Смит. Он скончался у себя дома в южноафриканском Кейптауне в возрасте 88 лет. Автор известен своими историческими и приключенческими книгами. Среди наиболее популярных его произведений — «Когда пируют львы» (1964), «Раскаты грома» (1966), «Божество реки» (1993) и другие.