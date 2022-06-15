Siri отказалась говорить с человеком, подарившем ей голос

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Австралийская певица Карен Якобсон, которая озвучила голосового помощника Siri, обнаружила, что система никак не реагирует ее команды. В то же время родные и близкие женщины не испытывают подобных трудностей, сообщает Metro.

Мой муж способен задать ей вопрос, мой сын тоже может задать ей вопрос; они получают от нее ответы, но когда я задаю вопрос, она меня не понимает. Мы экспериментировали снова и снова, и это очень странно, — поделилась Якобсон.

Она отрицает, что возможной причиной может быть проблема с произношением, поскольку считает, что у нее «очень хорошая дикция». Несмотря на это, голосовой помощник отказывается ее слушать.

Как вспоминает Карен, первые прослушивания на роль актера озвучания Siri она прошла еще в 2002 году, и с тех пор она является официальным голосом ее австралийской версии. Женщина рассказывает, что ей потребовалось 50 часов работы, чтобы предоставить Apple все голосовые данные, но они были распределены по четырем часам записи, чтобы ее голос не звучал устало.

6 июня компания Apple представила новые модели ноутбука MacBook Air и MacBook Pro. Они оснащены процессором собственного производства М2. Также в Apple объявили о скором релизе операционной системы ​​Mac OS Ventura и о разработке новой операционной системы для своих смартфонов — iOS 16.