https://static.news.ru/photo/f196f6e8-48e5-11ea-ac28-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Журнал Time представил новую обложку. На ней изображён председатель КНР Си Цзиньпин в медицинской маске.

Обложка полностью посвящена эпидемии коронавируса. Заголовки трёх основных статей сообщают об эпидемии пневмонии, а также о политических и экономических последствиях для Китая. Номер появится в продаже с 17 февраля 2020 года.

TIMEâs new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinpingâs dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q — TIME (@TIME) February 6, 2020

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, жертвами нового типа заболевания в китайской провинции Хубэй стали более 500 человек. Власти страны призвали сжигать тела погибших. Спекулянты на улицах Китая начали продавать защитные маски по цене, которая в 7–8 раз превышает реальную.