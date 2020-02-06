Журнал Time представил новую обложку. На ней изображён председатель КНР Си Цзиньпин в медицинской маске.
Обложка полностью посвящена эпидемии коронавируса. Заголовки трёх основных статей сообщают об эпидемии пневмонии, а также о политических и экономических последствиях для Китая. Номер появится в продаже с 17 февраля 2020 года.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
Как ранее информировал NEWS.ru, жертвами нового типа заболевания в китайской провинции Хубэй стали более 500 человек. Власти страны призвали сжигать тела погибших. Спекулянты на улицах Китая начали продавать защитные маски по цене, которая в 7–8 раз превышает реальную.