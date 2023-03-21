Си Цзиньпин не оставил Владимиру Путину выбора

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Еще до начала визита Си Цзиньпина намеченные к подписанию соглашения о сотрудничестве на период до 2030 года выглядели весьма показательно. Создается впечатление, что те же китайские политические и деловые круги рассчитывали на то, что проекты будут полностью реализованы в период работы обоих национальных лидеров, пользующихся большим взаимным доверием. А это создаст полную гарантию соблюдения всех согласованных положений. При условии, конечно, что Владимир Путин решит все-таки баллотироваться в президенты и в 2024 году.

И вот в первый же день своего визита в Москву председатель Си сделал серьезнейшее заявление: «Мне известно, что в следующем году в вашей стране состоятся президентские выборы. Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента». Фраза выстроена чисто по-восточному, цветисто и обтекаемо. Восточный этикет дал повод Дмитрию Пескову поспешить заверить наш политсоциум в том, что Владимир Путин не говорил о своем новом выдвижении в 2024 году.

Но смысл позиции, публично зафиксированной председателем Си, предельно понятен: Китай рассчитывает на то, что будет и впредь активно, на годы вперед, сотрудничать со страной, во главе которой останется президент Путин. Недаром же всегда подчеркивают, что китайцы предпочитают никуда не торопиться и играть вдолгую, рассчитывая на сохранение выработанного курса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Си Цзиньпин

Фактически Китай в лице своего лидера заранее проголосовал за стабильность, прозрачность и предсказуемость своей российской политики на ближайшую пятилетку, которую он связывает с личностью действующего российского президента. Лидера, которого он называет «своим дорогим другом». И понятно, что такая позиция не может быть проявлением вмешательства во внутренние дела России и попыткой воздействовать на настроения избирателей. Хотя бы уже потому, что личные рейтинги Путина сейчас и так просто зашкаливают. Да и до начала избирательной президентской кампании еще немало времени. Но всем ясно, что реальный наш поворот на Восток невозможен без личного доверия на высшем уровне.

Весьма примечательно, что накануне этого визита МУС выдал ордер на арест нашего президента. И можно сколько угодно аргументировать юридическую ничтожность такого явно пропагандистского демарша, определять его как попытку воздействовать на наши определенные деловые круги, усилив их дрейф в сторону от национальных интересов. Но ясно одно: коллективный Запад не хочет видеть во главе России Владимира Путина.

Но оцените парадокс ситуации. В такой обстановке отказаться Путину от участия в следующих президентских выборах значит фактически уступить наглому давлению стран, открыто говорящих о своем желании расчленить и уничтожить Россию.

В результате позиция и нашего политического союзника Си, и ручного прозападного МУС усиливают целесообразность нового выдвижения Владимира Путина, которое уже приобретает глобальное значение, отражающее построение новых мировых балансов сил и интересов.