Си Цзиньпин: модернизация в китайском понимании не равняется вестернизации

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Танзании Самией Хасан Сулуху в Пекине заявил, что Китай избрал собственный путь развития, в котором центральная роль уделяется модернизации. Но в китайском понимании модернизация не равна вестернизации, отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

По словам лидера КНР, задача Китая отныне состоит в том, чтобы «объединить и повести за собой» представителей всех этнических групп со всей страны.

Построить сильное современное социалистическое государство, реализовать цели второго столетия, с помощью модернизации с китайской спецификой осуществить великое возрождение китайской нации, — цитирует ведомство китайского лидера.

Китай, отметил Си Цзиньпин, избрал собственный путь развития в соответствии со своими национальными особенностями. Модернизация с китайской спецификой при этом «соответствует китайским реалиям и имеет китайские особенности».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал усиливать взаимодействие и сотрудничество с США ради повышения устойчивости и определенности в мире. Глава страны отметил, что в мире сложилась неспокойная обстановка. Китайский лидер отметил, что Пекин готов к сотрудничеству.