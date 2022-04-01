Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны стать стабилизирующим фактором в мире

Китай и страны Европейского союза должны предоставить стабилизирующие факторы в нынешней неустойчивой международной ситуации. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые прошли 1 апреля. Его слова приводит Центральное телевидение КНР. Среди дестабилизирующих факторов Си Цзиньпин назвал пандемию коронавируса, последовавший за этим экономический кризис, а также ситуацию на Украине.

В этих условиях Китай и Европа, как две основные мировые силы, два основных рынка и две основные цивилизации, должны укреплять связь, — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что сотрудничество между Китаем и ЕС привело к новым успехам перед лицом вызовов. Си Цзиньпин добавил, что у Китая и Европы есть общие интересы и глубокая основа для сотрудничества. Он выразил надежду, что ЕС будет придерживаться независимой позиции по отношению к КНР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничество России и Китая в сложившихся условиях будет только укрепляться на фоне «подрывов устоев, на которых зиждется международная система», чем занимается Запад. Он отметил, что двум державам необходимо задуматься, как действовать дальше.