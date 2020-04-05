Шведский телеканал опроверг утверждения министра об атаке «русских троллей»

https://static.news.ru/photo/e6e8966a-774e-11ea-a852-fa163e074e61_660.jpg Андерс Игеман Фото: instagram.com/anders_y

Министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман безосновательно обвинил в сетевой атаке на себя так называемых троллей с подачи России.

Отмечается, что в конце декабря чиновник рассказал, что на него в социальной сети устроили атаку «тролли», а организатором стали противники 5G. Он был уверен, что за этой ситуацией стоят российские интересы.

Журналисты SVT изучили около двух тысяч комментариев, размещённых на странице Андерса Игемана в Facebook, и не нашли среди авторов ни одного бота, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что за большинством постов стоит некая шведская группа в Facebook, половина членов которой входят также в организацию «Излучение Wi-Fi опасно для здоровья. Остановить 5G». Её администратор призвал 15 тысяч участников заходить на страницу Андерса Игемана и оставлять там свои комментарии.

В начале августа сотовый оператор Tele2 и компания Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Уличное покрытие участка охватывает Тверскую улицу: от Кремля до Садового кольца. Чуть позже тестирование сетей «МегаФоном» началось в комплексе «Москва-Сити» и на Воробьёвых горах. По словам представителя компании Юрия Нехайчука, 5G сейчас испытывают на частотах 28 ГГц. При этом, по словам экспертов, для массового покрытия городов сетями нового поколения данный диапазон не подходит. Он позволяет подключать лишь вокзалы, торговые центры и другие локальные точки.

Как писал NEWS.ru, в РФ ответили на слова шведского министра о русских «троллях».