Шотландский пенсионер рассказал, как побывал на яхте Гитлера

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Пенсионер из Шотландии Сирил Кейсби рассказал о появлении яхты Адольфа Гитлера в Великобритании.

По его словам, корабль Grille, на котором любил отдыхать глава Третьего рейха, в 1945 году был на военно-морской верфи в Абердине. Судно захватили британцы в качестве платы за ущерб, причинённый во время войны.

Я видел, как оно вошло [в порт] и как при швартовке передняя часть поцарапалась и немного повредилась, — рассказал пенсионер изданию The Courier.

Тогда Кейсби было 15 лет. Он взял несколько деревянных обломков корабля и хранил их в течение 13 лет, пока их не выкинула мать.

По его словам, он очень хотел подняться на борт корабля. Поэтому он дождался, когда никого рядом не будет и забрался на палубу.

Выглядело не очень роскошно, но к тому моменту многое было демонтировано. Яхта выглядела достаточно мореходной, — рассказал Кейсби.

Он признался, что испытывал чувство дискомфорта из-за того, что на корабле нельзя было находиться. Ему также было неприятно, что по палубе когда-то ходил Гитлер.

Корабль Grille являлся небольшим военным быстроходным судном. Он имел три 127-миллиметровых орудия и несколько зенитных установок. Гитлер принимал на яхте высокопоставленных гостей, а также наблюдал с неё за военными парадами.

NEWS.ru писал, что в Чехии выпустили календарь с изображениями Гитлера. Полиция пришла к выводу, что в этом нет пропаганды фашизма, а есть попытка извлечь коммерческую выгоду.