Шесть стран заявили о намерении присоединиться к Тихоокеанскому альянсу

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Шесть стран Азии и Америки заявили о намерении присоединиться к Тихоокеанскому альянсу. Действующие участники объединения приветствовали такое решение. Об этом сообщил по итогам встречи министров стран стран альянса руководитель МИД Мексики Марсело Эбрард. Его слова приводит РИА Новости.

Почти вся сессия была посвящена выступлениям тех, кто хочет присоединиться к альянсу ... Коста-Рика, Эквадор, Канада, Корея, Сингапур и Гондурас. Сегодня мы это обсуждали, расширение альянса идет быстрыми темпами, это успех, - сказал Эбрард.

В настоящее время Тихоокеанский альянс представляет собой торговый блок, состоящий из четырех стра - Мексики, Перу, Чили и Колумбии. Кроме того, в качестве наблюдателей при альянсе состоят Аргентина и Эквадор. По словам Эбрарда, все участники блока поддержали вступление в альянс новый государств.

Ранее стало известно, что Алжир подал заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС).

Летом алжирский лидер Абдельмаджид Теббун сообщил о готовности страны стать частью БРИКС, подчеркнув, что для этого есть почти все условия. Кроме того, политик указал на то, что такой шаг позволит республике избежать «биполярных конфликтов».