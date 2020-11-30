Сербия заинтересовалась производством российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7bee13e0-333b-11eb-8b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Власти Сербии готовы рассмотреть возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Партия препарата для лабораторных исследований поступит в страну до конца этой недели.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провёл переговоры с председателем правительства Сербии Аной Брнабич.

Российские участники проинформировали сербскую сторону о ходе работы по массовому производству в РФ вакцины «Спутник V». По словам Аны Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата, — цитирует заявление Минпромторга РИА Новости.

Уточняется, что в свою очередь Денис Мантуров сообщил, что партия вакцины для проведения лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца нынешней недели.

Ранее в ЕС заявили о невозможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе, за исключением Венгрии. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии. Он пояснил, что если вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт об её использовании только на территории этой страны. И государство само несёт ответственность за это экстренное решение. В целом же ЕС предпочитает, чтобы вакцины, которые предлагаются гражданам стран союза, получали одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

До этого стало известно, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провёл переговоры с руководителем МИД Венгрии Петером Сийярто. Он сообщил, что обсуждается производство в Венгрии вакцины «Спутник V». Позже Сийярто заявил, что уже в декабре первые партии препарата поступят в страну.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, писал NEWS.ru.