Сентябрь 2020 года стал самым тёплым на планете за всю историю

https://static.news.ru/photo/8dc2aeda-0868-11eb-876f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные признали сентябрь 2020 года самым тёплым сентябрём на планете и в Европе за всю историю метеонаблюдений.

Соласно данным Европейской обсерватории спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS), прошедший месяц был 0,05 градуса теплее, чем сентябрь прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд тепла.

Температуры в арктической зоне Сибири серьёзно превышали средние значения, а уровень арктического льда занял второе место среди годов с минимальным показателем за время спутниковых наблюдений.

Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что среднемесячная температура в сентябре 2020 года установила новый рекорд на территории России. Прошедший месяц стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.