Сенаторы США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»

Американские сенаторы предложили предоставить Украине в 2022 году военную помощь в размере $450 млн и объявить Россию «государством — спонсором терроризма». Как говорится в заявлении на сайте комитета, подобную инициативу сенатора Джима Риша поддержали ещё восемь его коллег.

Сенатор Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путём укрепления её обороны». Законопроект утверждает $450 миллионов иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году и определяет Россию как государство — спонсор терроризма, — говорится в заявлении.

Кроме того, сенаторы также стремятся ужесточить санкции против «Северного потока — 2». Президенту обещают предоставить имеющиеся дополнительные полномочия в случае полной поддержки Украины.

В последнее время тема возможного вторжения России на Украину является одной из главных на Западе. Американское издание The Hill утверждает, что пришедшая к власти в Германии новая коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем дала понять России, что любая агрессия по отношению к Украине будет иметь последствия, в частности, она отразится на процессе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По мнению журналиста, немецким властям таким образом удалось «застать Путина врасплох» и спасти Киев.

Ранее заместитель постпреда России Анна Евстигнеева заявила в Совбезе ООН, что некоторые западные страны участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы. По её словам, при этом сами страны имеют «печальную историю» массовых преступлений против целых народов.